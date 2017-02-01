01.02.2017 10:52:20

Forum Magnesia bünyesine yeni bir mağaza kazandı

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, bünyesine yeni bir mağaza kazandırdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, bünyesine yeni bir mağaza kazandırdı.Dünyada 44 ülkede, 6 binden fazla mağazası ve 25 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren Atasun Optik, Manisa'daki ilk mağazasını Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nde açtı. Optik sektöründe kalitesini, uygun fiyatlarla herkese ulaştırmak amacıyla hizmet veren firma, optik ürünler ve güneş gözlüklerinde dünya trendlerini Manisalılara sunuyor. Türkiye'deki 165. şubeyi Manisa'ya açtıklarını söyleyen Mağaza Müdürü Turgay Şahin, Manisalılara en iyi hizmet kalitesini sunmayı hedeflediklerini söyledi.