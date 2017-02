28.02.2017 11:41:53

Forum Gaziantep, Mutfaklara ayrı bir hava kattı

Her yaştan ziyaretçileri için özel etkinliklere imza atan Forum Gaziantep, bu hafta sonu da mutfakların havasını değiştirdi. Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mutfak Duvarı Süsü Yapım Atölyesi sayesinde kadınlar, birbirinden güzel süsler yaptı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Her yaştan ziyaretçileri için özel etkinliklere imza atan Forum Gaziantep, bu hafta sonu da mutfakların havasını değiştirdi. Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mutfak Duvarı Süsü Yapım Atölyesi sayesinde kadınlar, birbirinden güzel süsler yaptı.Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü'nün her hafta sonu merakla beklenen etkinliklerinde bu hafta Mutfak Duvarı Süsü Yapım Atölyesi vardı. 26 Şubat Cumartesi düzenlenen etkinlik, kadınlar tarafından büyük ilgi gördü.Ahşap, kanaviçe kumaşı, malzeme boyalar ve kalıplar kullanılarak birbirinden güzel süslerin yapıldığı etkinlik sayesinde kadınlar, hem güzel vakit geçirdi hem de el becerilerini geliştirerek yaptıkları süsleri evlerine götürdü. Sosyalleşen kadınlar bu tarz etkinlikler sayesinde yaratıcılıklarını geliştirdiklerini belirtirken, şehrin gözdesi Forum Gaziantep'in önümüzdeki haftalarda düzenleyeceği etkinlikleri merakla beklediklerini söyledi.Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, her cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.