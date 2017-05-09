09.05.2017 16:06:35

Ford sürücülere 'HayatİçinYavaşla' diyecek

Küresel Yol Güvenliği Haftası için sosyal medya hesaplarından bilinçlendirici paylaşımlarda bulunacak Ford, tüm sürücülere #HayatİçinYavaşla ve #SlowDown etiketleriyle seslenecek.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 8-14 Mayıs'ta dünyadaki tüm sürücüleri dikkatli araç kullanmaya çağırdığı Küresel Yol Güvenliği Haftası kapsamında Ford, Türkiye'deki sürücüleri de yaşam için hızlarını azaltmaya davet ediyor. Küresel Yol Güvenliği Haftası için sosyal medya hesaplarından bilinçlendirici paylaşımlarda bulunacak Ford, tüm sürücülere #HayatİçinYavaşla ve #SlowDown etiketleriyle seslenecek.

Ford açıklamasına göre, BM'nin 8-14 Mayıs'ta arasında dünyadaki sürücüleri #SlowDown etiketiyle dikkatli araç kullanmaya çağırdığı Küresel Yol Güvenliği Haftası kapsamında Ford da Türkiye'deki sürücülere hızlarını azaltma çağrısı yapıyor. Hayatın değerli olduğunu sürücülere bir kez daha hatırlatacak şirket, sosyal medya hesaplarından Türkiye'deki sürücülere "Hayat İçin Yavaşla" diyecek.





- Ford Sürüş Akademisi, Türkiye'de 300'den fazla genç sürücüye ulaştı





Yaptığı araştırmalar sonucunda, 18-24 yaş arasındaki gençlerin başlıca ölüm sebepleri arasında trafik kazalarının olduğunu ortaya çıkaran Ford Motor Company, 2003 yılında genç sürücülerin deneyim eksikliğini gidermek amacıyla Ford Sürüş Akademisi projesini başlattı.

Bugüne kadar bu eğitime katılarak güvenli sürüş eğitimi alan Avrupa'daki yarım milyon genç, yollarına daha bilinçli bir şekilde devam ediyor. Ford Sürüş Akademisi ile Türkiye'de de 300'ü aşkın gence ulaşan Ford, tehlike tanıma, direksiyon hakimiyeti, hız ve mesafe yönetimi gibi beceri geliştirme eğitimlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak sundu.

Araç güvenliği konusunda dünya çapında en büyük bağımsız otorite kuruluşu olan Euro NCAP, Ford'un 12 aracını 5 yıldızla ödüllendirirken, SYNC Acil Yardım Sistemi, Şerit Takip Uyarısı, MyKey, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi, İleri Alarm ve Şerit Takip Yardımı da Euro NCAP'den 5 yıldız aldı. Euro NCAP'in tarihinde en fazla ödüllendirdiği şirket konumunda bulunan Ford, geliştirdiği teknolojilerle güvenliği ön planda tutmaya devam ediyor.

