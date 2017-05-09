SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ford sürücülere 'HayatİçinYavaşla' diyecek
09.05.2017 16:06:35

Ford sürücülere 'HayatİçinYavaşla' diyecek

Küresel Yol Güvenliği Haftası için sosyal medya hesaplarından bilinçlendirici paylaşımlarda bulunacak Ford, tüm sürücülere #HayatİçinYavaşla ve #SlowDown etiketleriyle seslenecek.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 8-14 Mayıs'ta dünyadaki tüm sürücüleri dikkatli araç kullanmaya çağırdığı Küresel Yol Güvenliği Haftası kapsamında Ford, Türkiye'deki sürücüleri de yaşam için hızlarını azaltmaya davet ediyor. Küresel Yol Güvenliği Haftası için sosyal medya hesaplarından bilinçlendirici paylaşımlarda bulunacak Ford, tüm sürücülere #HayatİçinYavaşla ve #SlowDown etiketleriyle seslenecek.

Ford açıklamasına göre, BM'nin 8-14 Mayıs'ta arasında dünyadaki sürücüleri #SlowDown etiketiyle dikkatli araç kullanmaya çağırdığı Küresel Yol Güvenliği Haftası kapsamında Ford da Türkiye'deki sürücülere hızlarını azaltma çağrısı yapıyor. Hayatın değerli olduğunu sürücülere bir kez daha hatırlatacak şirket, sosyal medya hesaplarından Türkiye'deki sürücülere "Hayat İçin Yavaşla" diyecek.


- Ford Sürüş Akademisi, Türkiye'de 300'den fazla genç sürücüye ulaştı


Yaptığı araştırmalar sonucunda, 18-24 yaş arasındaki gençlerin başlıca ölüm sebepleri arasında trafik kazalarının olduğunu ortaya çıkaran Ford Motor Company, 2003 yılında genç sürücülerin deneyim eksikliğini gidermek amacıyla Ford Sürüş Akademisi projesini başlattı.

Bugüne kadar bu eğitime katılarak güvenli sürüş eğitimi alan Avrupa'daki yarım milyon genç, yollarına daha bilinçli bir şekilde devam ediyor. Ford Sürüş Akademisi ile Türkiye'de de 300'ü aşkın gence ulaşan Ford, tehlike tanıma, direksiyon hakimiyeti, hız ve mesafe yönetimi gibi beceri geliştirme eğitimlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak sundu.

Araç güvenliği konusunda dünya çapında en büyük bağımsız otorite kuruluşu olan Euro NCAP, Ford'un 12 aracını 5 yıldızla ödüllendirirken, SYNC Acil Yardım Sistemi, Şerit Takip Uyarısı, MyKey, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi, İleri Alarm ve Şerit Takip Yardımı da Euro NCAP'den 5 yıldız aldı. Euro NCAP'in tarihinde en fazla ödüllendirdiği şirket konumunda bulunan Ford, geliştirdiği teknolojilerle güvenliği ön planda tutmaya devam ediyor.

    YORUM YAZ
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziyeye Sırrı Sakık ve Ahmet Türk de geldi.
09.05.2017 15:09:55
Reina iddianamesi tamamlandı
Reina iddianamesi tamamlandı
Reina gece kulübünde yaşanan saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı.
09.05.2017 13:59:58
Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarını kundakladı
Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarını kundakladı
Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yaklaşık 30 aracı kundakladığı bildirildi.
09.05.2017 13:48:36
Bahçeli: Pelikan kuşları gibi davrananlar...
Bahçeli: Pelikan kuşları gibi davrananlar...
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında, 'Pelikan kuşları gibi davrananlar bizi isteseler de özümseyemezler' dedi.
09.05.2017 13:34:53
Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştı
Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştı
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), milli takım teknik direktörlüğüne Dick Advocaat'ın getirileceğini açıkladı.
09.05.2017 12:32:06
Anadolu'ya ait eser ABD'de bulundu!
Anadolu'ya ait eser ABD'de bulundu!
ABD'nin New York kentinde Anadolu'ya ait tarihi eserlerin bir sanat fuarında satışa sunulduğu ortaya çıktı.
09.05.2017 12:30:13
Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
09.05.2017 00:06:06
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Topbaş'ın damadı Kavurmacı için yeniden tutuklama talebi!
Topbaş'ın damadı Kavurmacı için yeniden tutuklama talebi!
'TSK’da 'FETÖ' seferberliği'
'TSK’da 'FETÖ' seferberliği'
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları