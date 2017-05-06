06.05.2017 17:37:13
Foça Reha Midilli İlkokulu tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Uçurtma Şenliğine, öğrenciler ve aileleri katıldı. Rüzgara aldırmayan katılımcılar, uçurtmalarını havalandırmanın mutluluğunu yaşadı. Şenliğe katılanlar, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı, animasyonlara katılarak eğlendi.
Foça, uçurtmalarla şenlendi
Foça'da düzenlenen uçurtma şenliği, gökyüzünü rengarenk yaparken, şenliğe katılanlar da düzenlenen animasyonlarla eğlendi.Foça'da düzenlenen uçurtma şenliği, gökyüzünü rengarenk yaparken, şenliğe katılanlar da düzenlenen animasyonlarla eğlendi.
Foça Reha Midilli İlkokulu tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Uçurtma Şenliğine, öğrenciler ve aileleri katıldı. Rüzgara aldırmayan katılımcılar, uçurtmalarını havalandırmanın mutluluğunu yaşadı. Şenliğe katılanlar, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı, animasyonlara katılarak eğlendi.