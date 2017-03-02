02.03.2017 15:15:50

Foça Belediyespor Futbol Okulunda yeni dönem

Foça Belediyespor Kulübü, 7-12 yaş grubu futbol okulunun yeni dönemi için kayıt işlemlerinin başladığını bildirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Foça Belediyespor Kulübü, 7-12 yaş grubu futbol okulunun yeni dönemi için kayıt işlemlerinin başladığını bildirdi.Altyapı konusunda deneyimli antrenörler yönetiminde çalışan Foça Belediyesor Kulübü, genç sporcular yetiştirmek için çalışmalar devam ediyor. Kulüpte, 7-12 yaş grubu futbol okulunun yeni dönemi için kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu. Foça Belediyespor'un altyapısında genç yeteneklere kapsamlı bir futbol eğitimi uygulandığını ifade edilirken, birer sporcu olarak yetişmeleri içinse her türlü kolaylığın sağlandığı kaydedildi.Foça Belediyespor'un daha önce altyapısında yetişen bazı futbolcularda, Antalyaspor, Denizlispor, Fenerbahçe gibi takımlarda da forma giyiyor.