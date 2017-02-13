13.02.2017 08:59:08

Flynn üzerindeki 'Rusya' baskısı artıyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak ile telefon görüşmesinde 'Rusya'ya yaptırımları' konuştuğu iddia edilen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in, ABD Başkanı Trump'ın yakın ekibi nezdinde sorgulanır hale geldiği öne sürüldü.

Amerikan medyasında yer alan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlerde, Flynn'in, Rus Büyükelçi Kislyak ile görüşmesinin içeriğine dair Beyaz Saray'ı yanıltmış olabileceği şüphesi üzerine hakkındaki tartışmaların arttığı belirtildi.

Amerikan NBC kanalına konuşan Trump'ın kıdemli politika danışmanı Stephen Miller, "Trump'ın Flynn'e güveninin sürüp sürmediği" sorusuna "Bunu Başkana sormalısınız" diye cevap verdi. Beyaz Saray'ın bu konudaki tavrının net olmadığını ima eden Miller'ın sözleri, "Flynn hakkındaki tartışmaların gerçek olduğu" şeklinde yorumlandı.

TRUMP SESSİZ, DEMOKRATLAR AYRI SORUŞTURMA İSTİYOR

ABD Başkanı Trump ise konuyla ilgili şu ana kadar olumlu veya olumsuz net bir açıklama yapmadı.

Hafta sonunu geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını "Haberleri görmedim. Bakacağım." diye yanıtlayan Trump'ın bu hafta içi meseleyi ele alabileceği belirtildi.

Öte yandan, ABD Senatosundaki Demokrat senatörler, Flynn'in Rus Büyükelçiyle görüşmeleriyle ilgili bağımsız bir komisyonun soruşturma yapması talebinde bulundu. Daha önce Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yaptığı soruşturmada "görüşmede yanlış bir durumun olmadığı" sonucuna ulaşılmasına rağmen Demokratlar, Flynn'in görüşmelerinin yeniden mercek altına alınmasını istedi.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ KONUSUNDAKİ TARTIŞMA

Flynn'in güvence vermesi üzerine, 29 Aralık 2016'daki telefon görüşmesine ilişkin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Reince Priebus ve Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, kamuoyu önünde "Flynn'in Rus Büyükelçi ile Rusya'ya yaptırımları konuşmadığını" dile getirmişti.

Ancak geçen hafta Amerikan Washington Post gazetesi, halen görevde olan birçok yetkiliye dayandırarak "söz konusu görüşmede Rusya'ya yaptırımların konuşulduğunu" iddia etmiş, Beyaz Saray ise bu konuda net dille açıklamaları yalanlamamıştı.

Telefon görüşmesiyle ilgili ilk açıklamalarında yaptırım konusunu konuşmadıklarını ifade eden Flynn'in, daha sonraki açıklamalarında ise "bu konunun gündeme geldiğini ancak yaptırımların hafifletilmesi hususunun konuşulmadığını" söylediği belirtiliyor.

Flynn'in, ABD'nin Rusya'ya "başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddiasıyla misilleme uygulamaya hazırlandığı gün Washington'da görevli Rus Büyükelçi ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Görüşmenin Barack Obama yönetiminin Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladığı güne denk gelmesi "iki yetkilinin yaptırımları konuştuğu iddialarını" gündeme getirmişti. ABD yasalarına göre yetki verilmemiş bireylerin ülkenin çatışma yaşadığı diğer ülkelerle pazarlık yapmaları yasak olduğu için Flynn'in görüşmesi tartışmalara yol açmıştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder