16.02.2017 09:51:23

Flynn’in koltuğu için üç isim öne çıkıyor

Flynn’in istifasının Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için Emekli Korgeneral Joseph Keith Kellogg, eski CIA Başkanı David Petraeus, Yardımcı Amiral Bob Harward Başkan Donald Trump’ın listesindeki en güçlü adaylar olarak dikkati çekiyor.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



AA'nın Amerikan baısnından aktardığı habere göre



KELLONGG



Flynn'in istifasının ardından geçici olarak göreve getirilen Korgeneral Kellogg'un görevi tamamen devralması bekleniyor. Kellog, ABD'nin Irak işgali sırasında Bağdat'ta görev yapmıştı.



HARWARD

Bob Harward ise 2011 ve 2013 yılları arasında ABD Merkez Kuvvetler'de (CENTCOM) komutan yardımcısı olarak görev yapmıştı. 11 Eylül terör saldırıları sonrasında Irak ve Afganistan'da da görev yapan Harward, George W. Bush yönetiminde de üst düzey görevlerde bulunmuştu.



PETRAEUS

İsmi, Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı olacağı yönünde de anılan diğer isim David Petraeus ise 2011 ve 2012 yılları arasında CIA Başkanı olarak görev yaptı. Petraeus ayrıca CENTCOM'da da komutan olarak görev yapmış ve Afganistan operasyonlarını yönetmişti.



NE OLMUŞTU?

Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddiaların ardından görevinden istifa etmişti.

Trump'ın başkanlık görevini Barack Obama'dan devralmasından önce Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları konuştuğu iddia edilmişti. Flynn bu iddiaları reddetmiş ve Kislyak ile taziye görüşmesi yaptığını öne sürmüştü.

Flynn'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de bu yönde bilgilendirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine Pence, Flynn'i savunmak üzere geçen ay emekli generalin Rus Büyükelçi ile asla yaptırımları konuşmadığını söylemiş ancak geçen hafta sonu ABD'nin önde gelen medya kuruluşları tarafından Flynn'in yaptırımları konuşmuş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Flynn'in Pence'ten özür dilediği, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından doğrulanmış, Trump'ın emekli generalin durumunu değerlendirdiği belirtilmişti.

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