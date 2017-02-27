27.02.2017 23:53:00

Florya'da yönetime tepki

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Galatasaraylı taraftar yönetimi istifaya davet etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Galatasaraylı taraftar yönetimi istifaya davet etti.Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Derbi sonrasında alınan yenilgiden dolayı sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederek, "En büyük taraftar, futbolcular sahtekar' sloganları attı.