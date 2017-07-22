22.07.2017 10:29:26

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Türkiye'nin kredi notunu 'BB+' seviyesinde açıklayan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, not görünümünün 'durağan' olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun, yüksek dış finansal zayıflıklar ile mali kararlığın ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yapısal göstergelerinin eş ülkelere göre daha üstün olduğunun altı çizilen açıklamada, ülkede siyasi desteği arttırmak için hükümetin gündeminde ekonomiyi güçlendirmenin öne çıktığının tahmin edildiği kaydedildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, siyasi ve jeopolitik risklerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.