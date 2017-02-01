01.02.2017 04:49:12

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch, Türkiye ekonomisiyle ilgili yeni bir değerlendirmede daha bulundu...

Ajanslarda yer alan habere göre; Geçtiğimiz cuma günü Türkiye'nin notunu kuran Fitch, bugün gerçekleştirdiği telekonferansla Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke notunu kıran kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarafından Türkiye hakkında bugün bir telekonferans düzenlendi.

Dünya gazetesinin haberine göre Türkiye saati ile 16:30'da başlayan telekonferansa, EMEA Ülke Kredi Notları Başkanı Ed Parker ile Gelişmekte Olan Avrupa Ülke Kredi Notları Kıdemli Yöneticisi Paul Gamble konuşmacı olarak katıldı.

Paul Gamble'ın Türkiye için yaptığı değerlendirmede öne çıkan satır başları şu şekilde;

— Not indiriminde siyasi ve güvenlik konuları etkili oldu.

— Anayasa reformunun referandumda onaylanacağını öngörüyoruz.

— Anayasa reformu bizim görüşümüze kontrol ve denge mekanizmalarını aşındıracak.

— TL'deki değer kaybı ve petrol fiyatları enflasyonu çift haneye itebilir.

— Türk ekonomisi 2016'da 2009'dan bu yana görülen en yavaş büyümeyi yaşayacak.

— Bankalar kredilerden kaynaklanan yabancı para poziyonlarını iyi yönetiyor.

— Yapısal reformların hızlanması büyüme tahminlerimiz için yukarı yönlü risk oluşturabilir.

— 2017 yılında yüzde 2,4 büyüme bekliyoruz.

— Türkiye'nin görünümünü 'negatif'e indirecek kadar bir risk görmedik.

— Cari açığın finansmanında bir sorun öngörmüyoruz.

— TCMB'nin brüt rezervleri kısa vadeli yükümlülükleri karşılamak için yeterli.

— TCMB'nin net rezervleri ise finansman pozisyonuyla karşılaştırıldığında çok düşük.

— Dış finansmanda zorlanma, güvenlik durumunda kötüleşme gerçekleşmeye başlar ise görünümün 'negatif'e indirilmesi tetiklenebilir.

— TCMB politikaları piyasaların beklentilerine paralel değil, bu nedenle enflasyon konusunda mali performansa bakıyoruz.

— Türkiye'nin şu andaki durumu 15 yıl öncesindeki krize göre çok daha farklı.

— Bütçe harcamalarında referandumdan kaynaklı önemli bir kayma görmeyi beklemiyoruz.

— Yapısal reformlarda istihdam piyasası reformlarına, verimliliği artıracak reformlara bakacağız.

— Uzun vadeli tasarrufları cesaretlendirecek, yatırım ortamını iyileştirecek reformları takip edeceğiz.

— Yatırım yapılabilir notunu kaybeden bir ülkenin yeniden bu nota dönmesi 6 yılın biraz altında sürüyor.

— Türkiye'nin notunun ne zaman artırılabileceği konusunda spesifik bir şey söyleyemem.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder