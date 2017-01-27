28.01.2017 00:12:09

Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğü belirtildi...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Not görünümünü durağanda bıraktı.

Ajanslarda yer alan habere göre; Fitch, Türkiye'nin BBB- olan ve 'yatırım yapılabilir' kategorisindeki notunu BB+'ya indirdi.

Böylece Türkiye, 'yatırım yapılabilir' seviyede bulunan son notunu da kaybetmiş oldu.

Piyasalardaki genel beklenti de Fitch'in not indirimi yapacağı yönündeydi.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Karar öncesinde uluslararası piyasalarda 3.8680 TL'den işlem gören dolar karar sonrası hafifçe yükseldi ve 3.88 seviyesini test etti.

S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ GÖRÜNÜMÜNÜ DÜŞÜRDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard &Poor's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Standard and Poor's, TCMB'nin uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğini belirtti.

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