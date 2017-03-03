03.03.2017 18:35:23

FIS Snowboard Dünya Kupası'na doğru

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Yarar:'Erciyes'teki yatırım, Türkiye'de en başından beri planlı olarak yapılmış tek yatırımdır. Böyle bir yatırımı desteklemek bizim için görevdir. Bu şampiyona, Erciyes ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli'- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik:'Büyük fedakarlıkla, belediye bütçesiyle adeta bir devlet yatırımını hayata geçirdik. Yatırım rakamı, yaz tur

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, son ayağı yarın Erciyes'te gerçekleştirilecek Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Dünya Kupası'nın Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı yapacağını söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde yarın yapılacak FIS Snowboard Dünya Kupası final etabı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yarar, Erciyes'in Dünya Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bunu sürekli hale getirmenin önemini vurguladı.

Dünyanın önemli kayak merkezlerinin, organizasyonun bir etabını gerçekleştirdiğini kaydeden Yarar, "Türkiye'de de bir etabın yapılmasını istedik. Kayak merkezlerini incelediğimizde bunu yapabilecek kapasitede ve yapma arzusunda olan en etkin şehir Kayseri oldu." şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Dağı'na yaptığı 200 milyon avroluk yatırımın, Türkiye'deki en büyük kayak yatırımı olduğunu dile getiren Yarar, şunları ifade etti:

"Erciyes'teki yatırım, Türkiye'de en başından beri planlı olarak yapılmış tek yatırımdır. Böyle bir yatırımı desteklemek bizim için görevdir. Bu şampiyona, Erciyes ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli. Organizasyondaki gayretleri nedeniyle Büyükşehir Belediyemize ve Erciyes A.Ş.'ye teşekkür ediyorum. Buraya uluslararası düzeyde sporcular geldi. Onları burada en üst düzeyde ağırlamamız gerekir. Önümüzdeki yıllarda böyle büyük organizasyonları almamız ve devamlılığı sağlamamız için bunlar şart."





- "Belediye bütçesiyle adeta bir devlet yatırımını hayata geçirdik"





Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Erciyes'in, Türkiye'de gurur duyulan bir kayak merkezi olduğunu söyledi.

Erciyes'te bugünlere kolay gelinmediğini ifade eden Çelik, "Projenin masa başı çalışmalarının başladığı 2005'ten itibaren yol genişletme çalışmaları, temiz ve kirli su kanalizasyonu, doğalgaz, çevre düzenleme, sosyal alanların inşası, mekanik tesisler, pistler, suni karlama sistemleri gibi birçok kalemde yapılan yatırımlara yaklaşık 200 milyon avro harcadık." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıllarda 200 kilometreye ulaşacak farklı zorluk derecelerindeki kayak pistleri ve Türkiye'nin en gelişmiş suni kar üretme sistemleriyle çok iyi bir kayak merkezi ortaya çıkardıklarını belirten Çelik, "Büyük fedakarlıkla, belediye bütçesiyle adeta bir devlet yatırımını hayata geçirdik. Yatırım rakamı, yaz turizmi yatırımları ve özel sektörün konaklama tesisi yatırımlarıyla 400 milyon avroya ulaşacak." ifadelerini kullandı.





- 19 ülkeden 103 sporcu katılacak





Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı ise Dünya Kupası'nın son etabının yarın saat 10.00'da eleme yarışlarıyla başlayacağını, saat 14.30'dan itibaren ise final yarışlarının yapılacağını kaydetti.

Yarışlara, aralarında ABD, Kanada, Çin, Japonya, İtalya gibi ülkelerin de bulunduğu 19 ülkeden 44'ü kadın 103 sporcunun katılacağını dile getiren Cıngı, katılan ülkelerin televizyonları ve Eurosport'un canlı yayınlarıyla organizasyonu yaklaşık 2 milyar kişinin izleyeceğini aktardı.

Cıngı, 5 Mart Pazar günü de saat 14.30'da organizasyonun ana sponsoru olan İstikbal tarafından Ziynet Sali konseri düzenleneceğini sözlerine ekledi.