04.02.2017 17:28:32

FIS Kayakla Atlama Kıtalararası Kupası

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen Kayakla Atlama Kıtalararası Kupası, Erzurum'da bugün başladı.

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Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen Kayakla Atlama Kıtalararası Kupası, Erzurum'da bugün başladı.Kayakla Atlama Kıtalararası Kupası, 4-5 Şubat'ta Erzurum'da yapılacak. Erzurum, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) öncesi uluslararası seviyede önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Organizasyona, kış sporlarında ekol ülkelerden sporcular katıldı.11-18 Şubat'ta EYOF 2017 Erzurum öncesi, test müsabakası niteliği de taşıyan Kayakla Atlama Kıtalararası Kupası'na, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Ukrayna, Kazakistan, İtalya, Slovenya, Estonya, Rusya, Finlandiya ve ABD'den oluşan toplam 10 ülke katıldı. Olimpiyat puanlamasına direkt etki edecek organizasyona, Finlandiya, Slovenya ve İtalya, elit sporcularını gönderdi.Kayakla Atlama Kıtalararası Kupasının bugün gerçekleşen ilk gününde Erzurumlular buz gibi havada atlayışları adeta nefeslerini tutarak izledi.