28.07.2017 17:52:06

Fırtınadan devrilen vinçler havadan görüntülendi

İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'nda şiddetli fırtınada nedeniyle devrilen vinçler havdan görüntülendi.



İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına ve yağmur, kentin bir çok noktasında hasara neden oldu. Yolları ve caddeleri su basarken fırtınaya dayanamayan ağaçlar da devrildi. Fırtınadan en çok etkilenen noktalardan biri de Haydarpaşa Limanı oldu. Limanda bulunan vinçler fırtınanın etkisiyle devrildi. Devrilen vinçler havdan görüntülendi.