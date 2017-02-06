06.02.2017 10:25:09

Fırtınada hasar gören Sinanpaşa Asma Köprüsü onarıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, yaşanan şiddetli fırtınada taşıyıcı halatlardan birinin hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Seyhan Nehri üzerindeki Sinanpaşa Asma Köprüsü'nde gereken onarımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 19 yıldır Seyhan ve Yüreğir ilçeleri arasında yayaların, motosiklet ve bisiklet sürücülerinin geçişini sağlayan Sinanpaşa Asma Köprüsü, güvenli hale getirilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi, yaşanan şiddetli fırtınada taşıyıcı halatlardan birinin hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Seyhan Nehri üzerindeki Sinanpaşa Asma Köprüsü'nde gereken onarımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 19 yıldır Seyhan ve Yüreğir ilçeleri arasında yayaların, motosiklet ve bisiklet sürücülerinin geçişini sağlayan Sinanpaşa Asma Köprüsü, güvenli hale getirilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.Adana'ya hem görsel güzellik katan, hem de ulaşım hizmeti veren 500 metre uzunluğundaki Sinanpaşa Asma Köprüsü, geçen hafta yaşanan şiddetli fırtınada zarar gördü. Taşıyıcı halatlardan birinin koptuğunun fark edilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi görevlileri, asma köprüyü yaya, motosiklet ve bisiklet geçişlerine kapattı. Harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri, köprünün hasarlı yerini onarıp, taşıyıcı halatların tamamını elden geçirdi.Güvenli hale gelen asma köprü yeniden hizmet vermeye başladı. Merkez Park'a yürüyüş ve spor yapmak için gelen, işe gidip, gelirken bu yolu kullanan vatandaşlar, Sinanpaşa Asma Köprüsü'nün onarımından dolayı Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.