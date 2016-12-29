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Fırtına gibi esen İzmir'in kızları Süper Lig'e gözünü dikti
29.12.2016 10:31:38

Fırtına gibi esen İzmir'in kızları Süper Lig'e gözünü dikti

Türkiye Kadınlar Basketbol (TKBL) 1. Ligi'nde mücadele eden ve ligde 17 maçın 15'ini kazanarak fırtına gibi esen Bornova Beckerspor, Süper Lig'e doğru emin adımlarla ilerliyor. Bornova Beckerspor Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Kebir, amaçlarının İzmir'i en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade ederek, 'İzmir'de kadın basketbolunun başkenti olma özelliğini gösterecek ve bu takımı EuroCup, Euroleague'de oynatacağız' dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol (TKBL) 1. Ligi'nde mücadele eden ve ligde 17 maçın 15'ini kazanarak fırtına gibi esen Bornova Beckerspor, Süper Lig'e doğru emin adımlarla ilerliyor. Bornova Beckerspor Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Kebir, amaçlarının İzmir'i en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade ederek, "İzmir'de kadın basketbolunun başkenti olma özelliğini gösterecek ve bu takımı EuroCup, Euroleague'de oynatacağız" dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol (TKBL) 1. Ligi ekiplerinden Bornova Beckerspor, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlardan yıldız oyuncu transferleri yaparak kadrosunu güçlendiren İzmir ekibi, ligde şu ana kadar 17 maçın 15'ini kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Mütevazi bir bütçeyle kurulmuş olmasına rağmen oyunu, hırsı ve kazandığı maçlarla Süper Lig'e doğru koşan takım, 30 Aralık 2016 tarihindeki karşılaşacağı Kırçiçeği Bodrum Basketbol maçının hazırlıklarını da hızlandırdı. Başantrenör Olcay Orak yönetiminde hemen hemen her gün idman yapan Bornova Beckerspor, azmi ve kazanma hırsıyla da rakibine gözdağı verdi. Yeni yılın son maçında deplasmanda çıkacak olan mavi-beyazlılar, 4. sıradaki rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Kebir: "Bu takımı EuroCup, Euroleague'de oynatacağız"

Bornova Beckerspor Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Kebir, iddialı konuşarak hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurguladı. Basketbol 1. Ligi'nde bütçe olarak 8. takım olduklarını ifade eden Kebir, "Nihai hedef inşallah bir yabancı uçak inecek, bir yabancı uçak kalkacak. İzmir'de kadın basketbolunun başkenti olma özelliğini gösterecek ve bu takımı EuroCup, Euroleague'de oynatacağız. Bu takım, basketbol 1. Ligi'nde bütçe olarak 8. takım. Lider, bu bir sportif başarıdır. Burada önemli olan şey, spor takım oyun kalitesiyle kazanılan bir daldır. Biz aynı zamanda sporun denk bütçelerle yürüyen ayakları yere basan bir proje olduğunu da İzmir'den Türkiye'ye ispatlamak istiyoruz" dedi.

Takım sosyal projelerde de adından söz ettiriyor

Takım olarak sosyal projeler de yaptıklarını dile getiren Kebir, İzmir'i tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Kebir, "Biz proje olarak İzmir'i tanıtmaya kendini adamış; zihinsel engelliler, kanserliler, yaşlılar için ciddi projeler yürüten, bunlara ciddi projeler yapan kendine ait bir sanat akademisi olan kadın hakları konusunda hikâyesi olan bir spor kulübüyüz. Spor kulüpleri, birer dernektir ve toplumun menfaati için birer derneklerdir. Bizde sporu sevdirirken, yüze yakın zihinsel engelli kardeşimizin idmanlara gelmesi, bazı maddi ihtiyaçlarının karşılanması, kanserli arkadaşlarımızın doğum günü partileri rehabilitasyon hizmetleri, zihinsel engelli kardeşlerimize trambolin aynı zamanda bedava tiyatro kurslarıyla aslında bu kulübü tanıtan, kadın hakların öncülük eden sporuyla beraber kadınlarımızın kendini var etmesine yardımcı olan birer kamu hizmeti gibi görüyoruz. Kulüp başarılarımız önemli, basketbola örnek olan bir kulüp olmamız kadın basketbol için örnek teşkil etmemiz önemli; ama bizim proje kulübü olmamız ve burada görev yapan arkadaşların arkadan gelen genç arkadaşlara bırakılabilecek bir miras oluşturma isteği önemli" şeklinde konuştu.

Orak: "Lider kalmamızın nedeni sahaya koyduğumuz karakter"

Bornova Beckerspor Başantrenörü Olcay Orak ise normal sezonda 38 maç yaptıklarını belirtti. "Mutlaka inişler ve çıkışlar olacak" diyen Orak, "Bir defa en önemli şey takım kimyamız, karakteristik özelliğimiz. Saha içerisinde skor ne olursa olsun, maçtan vazgeçmememiz. Sezon öncesinde sayın başkanımız Volkan Kebir ile takımı oluştururken, bunlara çok önem verdik. Lig çok uzun bir maraton; normal sezonda 38 maç yapıyoruz mutlaka inişler ve çıkışlar olacak. Bizim şu anda lider olmamız ve liderlikte kalmamızın nedeni de sahaya koyduğumuz karakter" diye konuştu.

Kaptan Nazlı: "Şu ana kadar her şey yolunda"

Bornova Beckespor Takım Kaptanı Nazlı Güler ise, kendilerine bir hedef belirlediklerini aktararak şöyle konuştu:

"Hedeflerimiz belli merdivenleri teker teker çıkıp başarmak istiyoruz. Biz üst düzey sporcularız işimizi yapıyoruz. Bornova Becker'in sonuçta hedefleri uzun vadede gerçekleşecek diye düşünüyorum ben. Sonuçta geçen sene kurulmuş bir takım. Bu senede hedefimiz Süper Lig; zaten böyle bir plan içerisinde. Şuana kadar her şey yolunda kulüple ilgili. Bizde oyuncular olarak görevimizi yapıyoruz."
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