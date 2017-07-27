27.07.2017 19:55:30

Fırtına ağaçları devirdi: Araçlar yolda kaldı

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Şiddetli yağışın ardından yolları su basınca araçlar mahsur kaldı.



Etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kentin bir çok noktasında su baskınları meydana geldi. Özellikle yolları sel basmasının ardından sürücüler zor anlar yaşadığı. Merter'de araçların sel sularına gömüldüğü görüldü. Vatandaşlar selde mahsur kalan araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi.