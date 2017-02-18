18.02.2017 17:48:51

Fırındaki asansör boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde ekmek fırının içindeki yük asansörünün boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

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Rize'nin Pazar ilçesinde ekmek fırının içindeki yük asansörünün boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve bir yakınının cenazesi için memleketi Rize'nin Pazar ilçesine gelen 4 çocuk babası 77 yaşındaki İsmail Hakkı Şahin, abdest almak için girdiği bir yakının şehir merkezindeki fırınında, yük asansörü olarak kullanılan alandaki boşluğa düştü. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.