20.02.2017 22:19:59

Fırat Yılmaz Çakıroğlu İskenderun'da anıldı

Ege Üniversitesinde iki yıl önce karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

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Ege Üniversitesinde iki yıl önce karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Yüzlerce ülkücünün katıldığı anma etkinliğinde konuşan Ülkü Ocakları İskenderun İlçe Başkanı Bünyamin Saraçoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu davasının takipçisi olacaklarını ve bu takipten asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Saraçoğlu, "Binlerce yıldır, çeşit çeşit hainliklerle bitirilmeye çalışılan şanlı Türk milletini bitiremediler ve bitiremeyecekler. Hainler şunu iyi bilsinler ki bayrağımızı indirtmeyeceğiz, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.2 yıl önce Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun PKK sempatizanları tarafından şehit edildiğini söyleyen Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ise, "Fırat kardeşimiz milli şuur ile ülkesine, milletine, dinine ve bayrağına olan tutkusu dolayısıyla bu değerlere düşman kişiler tarafından şehit edilmiştir. Üniversitelerde terörist istemiyoruz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.Fırat Yılmaz Çakıroğlu için şiirlerin okunduğu etkinlikte, slayt gösterisi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Ortaöğretim öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi de büyük beğeni topladı. Etkinlik, Kültür Sarayı önünde hep bir ağızdan yapılan ülkücü yemininin ardından sona erdi.Düzenlenen etkinliğe Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, Ülkü Ocakları İskenderun İlçe Başkanı Bünyamin Saraçoğlu, MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt, MHP İskenderun Belediyesi Meclis Üyeleri, MHP Hatay Milletvekili Adayı İbrahim Gül, MHP İskenderun Kadın Kolları, Gençlik Kolları üyeleri, partililer ve yüzlerce ülkücü katıldı.