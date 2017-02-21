21.02.2017 15:59:27

Fırat Yılmaz Çakıroğlu fotoğraflarıyla anıldı

Ege Üniversitesi'nde iki yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 2. yılında Nazilli Ülkü Ocakları tarafından anıldı.

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Ege Üniversitesi'nde iki yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 2. yılında Nazilli Ülkü Ocakları tarafından anıldı.İki yıl önce Ege Üniversitesi Kampüsünde öğrenciler arasında çıkan kavgada şehit olan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Nazilli'de Ülkücü gençler tarafından anıldı. Nazilli Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan anma töreninde Ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun çocukluğundan itibaren derlenen fotoğrafları Nazilli Belediye Meydanı'nda sergilendi. Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen anma töreni katılan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "PKK'lı teröristler tarafından bıçaklanarak şehit edilen, kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu gün burada kardeşlerimiz şehidimizi anmak için çok güzel ve anlamlı bir tablo oluşturmuşlar. Her birinin yüreğine, gönlüne emeğine sağlık. Biz bu vatan için kanını dökmüş canını vermiş şehitlerimiz uğruna ne yapsak hiç kalır. Ancak bu fani dünyada isimlerini yaşatarak, anılarını hatıralarını yaşatırız. Biz şehidimizi unutmayız, unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.