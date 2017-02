20.02.2017 19:29:48

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Bilecik'te anıldı

Ege Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün ikinci yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde anıldı.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu için helva dağıtan öğrenciler, basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Bilecik Ülkü Ocakları Başkanı Av. Mehmet Fazlı Güner, "Burada acısı hala kalbimizde son derece derin bir yer kaplayan şehidimiz Fırat için toplandık. Bizim hareketimiz sefa sürme hareketi değil, cefa çekme hareketi maalesef. Ülkücüler hiçbir zaman bu işin sefasını sürmediler. Zaten sefaya da talip olmadılar. Hep biz cefa erleriydik. Fırat kardeşimiz de her birinizin olduğu gibi üniversite okuyacak, tahsilini yapacak, vatana millete faydalı bir ülkücü olarak hayatına devam edecekti. Okuduğu üniversitede hain PKK ve yapılanmasının yoğun olduğunu fark ederek her Türk evladının yapması gerektiği gibi görev edindi ve bu görev uğrunda da şehit oldu" dedi.Yargılamanın 2 yıldır sürdüğünü ifade eden Güner, "İki yıldır bir arpa boyu kadar yol almaya çalışıyoruz. Tutuklu bir şahıs var, bunu azmettirenler, bu tutuklu şahsı bu cinayeti işlemeye yönlendirenler araştırılmadı, tespit edilmedi" diye konuştu."Fırat için adalet istiyoruz"35 sene ceza yatan insanlar tanıdıklarını belirten Güner, "Fırat için adalet istiyoruz. Ülkücüler için bütün ülkücü şehitler için adalet istiyoruz" dedi. Güner, "Ülkücülük davası yaşadıkça Fıratlar unutulmayacak. İnşallah her biriniz de ömrünüzde ülkücülük davasına hizmet etmiş insanlar olarak toplumda ülkücüler arasında böyle kalacaksınız" diye konuştu.Açıklamanın ardından öğrenciler dağıldı.