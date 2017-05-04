04.05.2017 21:56:56

Fırat Okul: 'Dirençli hücumda istediğimiz sonucu aldık'

Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, maçın rakip sahada rahat geçmeyeceğini karşılaşmadan önce bildiklerini söyleyerek, 'Agresif defansa karşı dirençli hücumla istediğimiz sonucu elde ettik' dedi.

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Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, maçın rakip sahada rahat geçmeyeceğini karşılaşmadan önce bildiklerini söyleyerek, "Agresif defansa karşı dirençli hücumla istediğimiz sonucu elde ettik" dedi.Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off serisi 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 77-63'lük skorla mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı ve finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul ile oyunculardan Ayşe Cora açıklamalarda bulundu.Maçın rakip sahada rahat geçmeyeceğini bildiklerini söyleyen Okul, "İlk yarıda istediğimiz şeyleri yansıtamadık. İlk çeyrek 26-20 geri kapattık. İkinci çeyrek iyi oynayarak devreye önde girdik. Agresif defansa karşı dirençli hücumla istediğimiz sonucu elde ettik" şeklinde konuştu."Beklenen final"Finalde karşılaşacakları Yakın Doğu Üniversitesi hakkında da açıklamalarda bulunan Okul, "Beklenen final, iki maç deplasmanda oynanacak. Bizim bildiğimiz bir sahada oynuyorlar. Caferağa Spor Spor Salonu, Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı bir salon, evimiz gibi. Her zamanki gibi çıkıp, maçımızı oynayacağız" diye konuştu.Cora: "Finale 3-0 ile çıktığımız için mutluyuz"Ayşe Cora ise, "Bu seriyi 3-0 ile geçtiğimiz için mutluyum. Bu maçın son iki maça göre sert geçeceğini biliyorduk. Biz çok iyi bir takımız. Finale 3-0 ile çıktığımız için mutluyuz. Finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacağız. Onların saha avantajı var. Sahaya çıkıp, şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.