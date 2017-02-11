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'Fırat Kalkanı sayesinde sınır boyu yeniden güvenli hale geldi'
11.02.2017 19:05:55

'Fırat Kalkanı sayesinde sınır boyu yeniden güvenli hale geldi'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Fırat Kalkanı Operasyonu sayesinde Cerablus-Azez arasındaki 90 kilometrelik sınır boyunun yeniden güvenli hale geldi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Fırat Kalkanı Operasyonu sayesinde Cerablus-Azez arasındaki 90 kilometrelik sınır boyunun yeniden güvenli hale geldiğini söyledi.

Kilis'te AK Parti İl Danışma Toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, sınırın iç tarafında da bir başka tarih yazıldığını ifade ederek, "Bunun en çok sıkıntısını Kilisli kardeşlerimiz yaşadı. Kilis'e düşene her roket, bizi ciğerimizden vuruyor. Hiçbir kusur yok, oradaki savaşın, oradaki zulmün bir parçası değil, ama kendi çocuklarının okuluna roket düşüyordu. Kendi esnafının dükkanına düşüyordu. En son yaşadığımız hadise de ise Gaziantep'te, kurban bayramımıza matemle girmemize sebep oldu. Bir canlı terör saldırısı, 56 kardeşimizi kaybettik. Kına gecesi için bir araya gelen, sokakta kına gecelerini kutlayanlara için... Bunun 29'u, yarıdan fazlası çocuktu, masum çocuktu, öyle bir zalim ki Suriye'deki çocukların okullarına, hastaların hastanesine bomba atarken, burada da gene çocukların, gene kadınların olduğu yere hem de sevincini paylaştıkları yere bir canlı bomba gönderdiler. Ondan önce de oldu, Ankara'da Gar, başkaca bombalı saldırılar, İstanbul Atatürk Havalimanı, Fırat Kalkanı Harekatı işte bu Gaziantep'teki, son saldırıdan sonra başladı. 172. gününe yaklaşıyoruz. Fırat Kalkanı'nın Cerablus'tan başlayan hareketi sayesinde Cerablus-Azez arasındaki 90 kilometre sınır boyumuzu yeniden güvenli hale getirdik. Bu süre zarfında TSK, yaklaşık 2 bin kilometrelik bir alanı, hain unsurlardan temizlendikten sonra o şerefli üniformayla Özgür Suriye Ordusu'nu destekleyerek, hangi kahramanlıkları yapabileceğini ortaya koymuştur. Evet, şehitlerimiz oldu, diyor ya Cumhurbaşkanımız, 'Bu topraklarda bu vatanda asla şehitler tepisi boş kalmamıştır'. Yaralılarımız gazilerimiz olmuştur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "El Bab'da bir dost ateşinde yanlışlıkla vurulan bir binada şehit olan 3 askerimizden 2'si benim hemşerimdir. O günden bu güne Kilis'te, Antep'te, sınırımızın hiçbir yerinde bir hadise olmamıştır. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefi budur. Başka yerde de sordular, az önce Gaziantep'te yine sordular. 'Bizim askerimiz Suriye topraklarında savaşırken, Suriyeli gençler, niye kendi topraklarında değiller?' diye... Değerli kardeşlerim, referandum sürecinde, bizi ensar, muhacır dayanışmasını ortaya koyan bizlere, bizim aziz milletimize, yüce Türk milletine nifak sokmaya çalışan bir anlayıştır bu" diye konuştu.

İl Danışma Toplantısı'na AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Eryılmaz ile AK Partililer katıldı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

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