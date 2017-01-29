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Fırat Kalkanı'nda 20 IŞİD'li öldürüldü
30.01.2017 08:56:12

Fırat Kalkanı'nda 20 IŞİD'li öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 160’ıncı gününde; 20 IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtının, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam ettiği vurgulanarak, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 184 IŞİD hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alındığı kaydedildi.

23 HEDEFE HAVA HAREKATI

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; Bab, Tadif ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 23 IŞİD hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 20 bina, 1 mühimmat deposu ve 2 savunma mevziinin imha edildiği belirtildi.

20 IŞİD'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Koalisyon hava unsurları tarafından, Bab ve Bzagah'da bulunan IŞİD hedeflerine yönelik icra edilen 2 hava harekâtı sonucunda, IŞİD mensuplarınca kullanılan silah monteli 1 aracın imha edildiği vurgulandı.

Gün içinde, icra edilen harekât kapsamında 20 IŞİD mensubunun etkisiz hâle getirildiği ifade edildi.

TUZAKLAR İMHA EDİLİYOR

IŞİD temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 76 EYP imha edildiği, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 507 EYP ve 55 mayının kontrollü olarak etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği kaydedildi.



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