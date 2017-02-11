12.02.2017 12:15:14

Fırat Kalkanı'nda 173. gün: IŞİD'e ait 207 hedef vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatının 173' üncü gününde, IŞİD'e ait 207 hedef karadan ve havadan vuruldu, 42 militan etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD'in oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

AA'nın haberine göre; Harekatın 173' üncü gününde Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ateş destek vasıtalarıyla IŞİD'e ait 174 hedef vuruldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca yapılan hava harekatında 33 hedef imha edildi.

Topçu atışları, hava harekatı ve çatışmalarda IŞİD üyesi 42 terörist etkisiz hale getirildi.

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