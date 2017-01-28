29.01.2017 11:05:15

Fırat Kalkanı'nda 159. gün: 18 IŞİD hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde, 18 IŞİD hedefi havadan vuruldu, 18 militan etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD'in sınırda oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

AA'nın haberine göre; Harekatın 159. gününde IŞİD'e ait 130 hedefe atış yapılarak grupların faaliyetleri baskı altına alındı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla, El Bab ve Bzagah bölgelerinde IŞİD'e ait 18 hedefe düzenlenen hava harekatında 3 silah mevzisi, 4 kontrol noktası, 2 tünel ve barınma amaçlı kullanılan 9 bina imha edildi.

Harekat kapsamında gün içinde 18 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.

Muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri, 87 el yapımı patlayıcıyı imha etti. Harekatın başından bugüne çoğu tuzaklanmış 3 bin 431 patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Koalisyon güçlerinin hava unsurları tarafından El Bab'da bulunan IŞİD hedeflerine yönelik iki hava harekatında IŞİD mensuplarınca karargah olarak kullanılan bir bina ve tünel imha edildi.

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