26.01.2017 16:33:51

Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan asker Adıyaman'a getirildi

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralanan Adıyamanlı asker memleketine getirildi.

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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralanan Adıyamanlı asker memleketine getirildi.Edinilen bilgiye göre, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatında El Bab'a ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerlerden Adıyamanlı Uzman Çavuş Mustafa Özen (28), Gaziantep'te tedavi gördüğü hastaneden alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastaneye getirilen Özen'i burada yakınları karşıladı. Hastanede tedavi altına alınan Özen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi.Çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Mustafa Özen'in babası Nurettin Özen, "Vatan sağ olsun" dedi.Daha sonra konuşan Mustafa Özen'in akrabası Sefer Fidan ise "Ben dün akşam haber aldım Antep'e gittik. Orada araştırmada yatıyordu. Bugün de aldık buraya getirdik. Durumu, her tarafı yanık, yüzü, elleri, bacağında parça var, roket parçası çıktı. Biz karşıyız teröre. Yani gerekirse biz de gideriz savaşa" ifadelerini kullandı.