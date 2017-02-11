11.02.2017 09:46:14

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 172'nci gün

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 179 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapıldığını, hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 66 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatları gerçekleştirildiğini, bu kapsamda 43 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 179 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapıldığını, hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 66 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatları gerçekleştirildiğini, bu kapsamda 43 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 11 Şubat 2017 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasının devam etmekte olduğu belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 179 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığının bildirildiği açıklamada, hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 66 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 55 bina, 2 karargah binası, 1 karakol binası, 1 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası ve 1 telsiz istasyonunun imha edildiği kaydedildi.Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 43 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.