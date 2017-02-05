05.02.2017 21:34:41

Fırat Kalkanı harekat merkezini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı'nın komutasının sağlandığı ÖKHÜ-2 Komutanlığında incelemelerde

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı'nın komutasının sağlandığı ÖKHÜ-2 Komutanlığında incelemelerde bulundu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kilis'te bulunan ÖKHÜ-2 Komutanlığında gerçekleştirdiği incelemelerin görüntülerini paylaştı. Askeri helikopterle bölgeye gelen Akar, komutanlıktaki yetkililerden Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi aldı.Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın icrasında büyük bir kahramanlık ve özveriyle görevlerini ifa eden personeli tebrik etti.(Caner Ünver / İHA)