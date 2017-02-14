Firari hükümlü operasyonla yakalandı

Ajanslarda yer alan habere göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 6 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri S.Ç'nin Yeni Şehir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etmesi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan S.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.