20.02.2017 09:24:06

Firari hakim ve savcılar adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim ve savcılar adliyeye sevk edildi.

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FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim ve savcılar adliyeye sevk edildi.FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya ve zanlıların yakalandığı evi kiralayan Erol Yılmaz İrfanoğlu, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünden çıkarılarak Bakırköy Adliyesine sevk edildi.