08.05.2017 13:56:52
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Eskişehir'de bir adrese operasyon düzenledi. FETÖ/PDY il yapılanmasına yönelik Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari Cabir Ş. operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Cabir Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alan firari Cabir Ş. yakalandı.Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alan firari Cabir Ş. yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Eskişehir'de bir adrese operasyon düzenledi. FETÖ/PDY il yapılanmasına yönelik Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari Cabir Ş. operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Cabir Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.