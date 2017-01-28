28.01.2017 14:01:51

Finlandiya'da büyük rekabet

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) , yüzde 43'lük düşüş yaşanan Finlandiya pazarında medya görüşmeleriyle çıkış arıyor.

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Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) , yüzde 43'lük düşüş yaşanan Finlandiya pazarında medya görüşmeleriyle çıkış arıyor.Finlandiya Matka Turizm Fuarı tamamlandı. Fuarda Alanya'yı, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin temsil etti. Stant hostesi olarak Alanya`da yaşayan yerleşik Finlandiyalılardan Seija Aspola da, Alanya`yı tanıttı ve gelen ziyaretçilere Türkiye ve Alanya hakkında bilgi verdi. Fuar süresince yaptığı görüşmeler ve izlenimleri hakkında açıklama yapan Cimrin, "Finlandiya'nın en büyük turizm fuarı olan Matka'ya ALTAV olarak 200 metrekarelik Bakanlık standı altındaki Alanya`ya ayrılan kısımda katıldık. Fuarı 4 gün boyunca toplam 56 bin 204 kişi ziyaret etti. Türkiye`nin bu yıl Matka Turizm Fuarı'nın partner ülkesi olmasından dolayı Helsinki Kültür ve Turizm Müşaviri Arzu Emel Yıldız ve ekibi tarafından fuar boyunca oluşturulan zengin içerik ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti ve Türkiye standının canlılığına büyük bir katkı sağladı" dedi.Fotoğraf sanatçısı Alp Alper'in `1000 Fitten Türkiye` fotoğraf sergisinin fuar boyunca Türkiye standının yanında sergilendiğini kaydeden Cimrin, "Fuarın seminer sahnelerinde Finlandiyalı ünlüler önceden ilan edilen programlarda Türkiye ile ilgili sunumlar yaptılar. Fuar boyunca Alanya adına birçok görüşmeye katıldık. Helsinki Büyükelçimiz Adnan Başağa ile yaptığımız görüşmede tanıtım çalışmaları konusunda destek istedik ve görüş alışverişinde bulunduk. Helsinki Kültür ve Tanitma Müşavirimiz Arzu Emel Yıldız ile yaptığımız görüşmede 2017 içinde ortak yapacağımız çalışmalar ve birlikte katılacağımız diğer fuarlar ile ilgili görüştük. Miss Finland güzellik yarışmasının 4 yıldır Alanya`da yaptığımız final öncesi kampının yine Alanya`da yapılması ile ilgili organizatörler ile toplantı yaptık" diye konuştu."Alanya dizisi FOX TV`de yayınlanacak"Cimrin, "ALTAV ve DETUR sponsorluğunda çekilen ve Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından da desteklenen `Alanyan SankkaritÂ´ programının yapım ekibi ile birlikte Terhi Alanya`nın da katıldığı bir değerlendirme toplantısı yaptık. Geçtiğimiz yaz Alanya`da çekilen ve önümüzdeki haftalarda Finlandiya FOX TV`de gösterime başlayacak dizinin Alanya tanıtımı için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Yapım ekibi ile birlikte Ocak 2016`da başlayarak yapmış olduğumuz 3 farklı toplantıda kendilerine sunduğumuz ve ALTAV`ın sponsorluğunda çekimlere dahil edilmesini talep ettiğimiz mekan ve aktivitelerinin dizide kullanılmış olmasından dolayı kendilerine teşekkür ettik.""Fin vatandaşlarının 2016 yurt dışı çıkışları arttı"Finlandiya'dan 2016 yılında Türkiye'ye gelişinin azaldığını belirten Şükrü Cimrin, "2016 ve 2015 Türkiye'ye giriş rakamları arasında net bir olumsuzluk göze çarpmaktadır. 2015`deki 210 bin turist sayısı 2016 yılında 120 bin kişi civarına gerilemiştir, bu da yüzde 43`lük bir düşüş anlamına gelmektedir. 120 bin kişinin 60 bin`i paket tur şeklinde gerçekleşmiştir. 2015'deki paket tur satışı ise 105 bin 611 kişi olmuştu. Finlandiyalıların 2016 yılındaki yaz tatil tercihlerine baktığımızda rakiplerimiz olan Avrupa ülkelerine seyahatleri bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artmıştır. Bu durumda Türkiye`den açığa çıkan 45 bin paket turla gelen Finlandiyalı turistin rakiplerimize gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların başında İspanya, Yunanistan, Hırvatistan ve İtalya gelmektedir.""Nisan-Mayıs ve Eylül-Ekim dönemlerini tercih ediyorlar"Fuara katılan Finlandiyalıların Alanya`ya ilgilerinin yoğun olduğunu ifade eden Cimrin, "fuara katılan Finlandiyalılar 2017 yazında Alanya'ya geleceklerini bildirmişlerdir. Düşük sezon dediğimiz Nisan-Mayıs ve Eylül-Ekim dönemlerini en çok tercih eden pazarımız olarak Fin pazarı Alanya turizmi için önemli bir yere sahiptir. Bizlere düşen hem Alanya`yı dışarıda tanıtmak hem de şehir olarak Alanya'mıza gelecek Finlandiyalıları en iyi şekilde ağırlayarak yerinde tanıtım yapmaktır. ALTAV olarak bu pazardaki çalışmalarımız TV program sponsorlukları, VIP ve medya ağırlamaları öncelikli olmak üzere 2017 yılında da devam edecektir" dedi.