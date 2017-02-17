18.02.2017 10:44:34

Finike'li Muhtarlara bisiklet

Antalya'nın Finike ilçesinde Muhtarlara bisiklet dağıtıldı.

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Antalya'nın Finike ilçesinde Muhtarlara bisiklet dağıtıldı.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat' programı projesi kapsamında Finike'deki Muhtarlara bisiklet dağıtıldı.Fiziksel Aktiviteyi Teşvik İçin gönderilen bisikletler Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Koordinatörü Necati Bahçeci tarafından Muhtarlara teslim edildi. Bisiklet dağıtım töreninde Bahçeci, "Bisikletlerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in sizlere hediyesidir. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle emaneti sizlere teslim ediyorum. Sizlerden Mahallenize daha hızlı hizmet istiyorum" diye konuştu.