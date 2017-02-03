03.02.2017 11:05:12

Finike Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Hekimi göreve başladı

Finike Devlet Hastanesi'ne atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akif Durak hasta kabulüne başladı.

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Finike Devlet Hastanesi'ne atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akif Durak hasta kabulüne başladı.Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Finike Devlet Hastanesi'ne atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akif Durak İle Kardiyoloji Hekim sayısı 2'ye ulaştı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olan Durak 2012 yılında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde kardiyoloji uzmanlığını tamamladı. Zorunlu hizmetini Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesinde yaptıktan sonra Konya Numune Hastanesine atanan Uzm. Dr. Akif Durak ardından Finike Devlet Hastanesine atandı.Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akif Durak; "Finike Devlet Hastanesi'ne atamam yapıldığı için ve Finike halkına hizmet edecek olmaktan dolayı çok memnunum. Görev aldığım süre içerisinde hastalarımıza elimden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağım" dedi.Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt ise "hastanemize yeni atanan kardiyoloji uzmanımız ile hekim kadromuz daha da güçlenmiştir. En büyük amacımız Finike halkına etkin, kaliteli ve güzel koşullarda hizmet sunmaktır. Aramıza yeni katılan hekimimize görev hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu.