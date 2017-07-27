27.07.2017 15:51:50

Fındıkta yeni hedef Avrupa

Fındık üreticilerinin en büyük kuruluşu Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, özelleştirmeyle birlikte kendi içerisinde küçülmeye giden FİSKOBİRLİK'in yeniden ayağa kalktığını söyledi.



FİSKOBİRLİK'in son 3-4 yıl içerinde yüzde 300-400 oranında bir büyüme sağladığını ve kendi entegre tesislerinde üretilen 80 çeşit fındık mamulüyle iç pazarda söz sahibi olduklarını, dünya pazarında da önemli bir yere geldiklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, bundan sonraki hedeflerini açıkladı. Hedeflerinden bir tanesinin üreticiden alınan fındığı kendi entegre tesislerinde üreterek iç ve dış piyasada tüketmek olduğunu kaydeden Bayraktar, "Fındığın hem üretiminde hem de tüketiminde söz sahibi bir kurum haline geldik. Yaklaşık 4 yıldır tesisimizi daha fazla faal hale getirip yeni ürünler üretmek maksadıyla çok ciddi çabamız oldu. Bizim hedefimiz öncelikle fındıkla yapılabilecek herhangi bir ürünü FİSKOBİRLİK adı altında üretmeyi ve piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. Şu aşamada ise kendi tesislerimizde ürettiğimiz 80 civarında mamulle marketlerde yer aldık. Bugün itibari ile küçük, büyük, kabuklu, natürel, kavrulmuş, kıyılmış gibi fındığın bütün çerezlik çeşitlerini üretiyoruz. Bununla birlikte çikolata anlamında marka haline gelmiş bir ürünümüz var, yine de çikolata anlamında fındıkla üretilebilecek her çikolatayı üretmek gibi bir hedefimiz var. Ayrıca krema üretmek gibi bir girişimimiz var, özellikle sütlü ve kakaolu krema anlamında uzun çalışmalarımız oldu. Ürettiğimiz fındık ezmesi ve fındık yağı da ürünlerimiz arasında yerini almaktadır" dedi.



"İÇ PİYASADA HEDEFE ULAŞILDI, YENİ HEDEF AVRUPA"



FİSKOBİRLİK'in ürettiği ürünlerle iç piyasada hedefine ulaştığını, dış piyasa da ise önemli bir mesafe katettiklerini kaydeden Bayraktar, "Türkiye'de kalite anlamında ses getirecek ürün elde etmeye çalıştık. Ürünlerimiz piyasada iyi yer tuttu. Bu alanda ciddi bir pazarlama ağı oluştu. Türkiye'de her bölgemizde pazarlama ekibimiz var. İç piyasada şuanda ulaşamadığımız bir nokta yok. Avrupa'da ise bir kısım bölgelerde varız ama tam yeterli düzeyde olduğumuzu söyleyemem. Avrupa'da tanıtım amacıyla tüm fuarlara katılıyoruz. Yakın bir zamanda iç piyasada olduğu gibi dış piyasada da önemli bir yer edinme çabalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.



FİSKOBİRLİK'TEN 10 MİLYON TL'LİK YATIRIM PLANI



FİSKOBİRLİK'in bundan sonraki hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bayraktar, "FİSKOBİRLİK kısaca doğru adımlarla, doğru hedeflerle yolunda yürümeye devam ediyor. Türkiye ve dünya pazarında satılabilecek katma değerli ürünlere yöneldik. Pazar payını alan ürünler için yatırımlar yaptık. Artık entegre tesisini geliştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü ürün kamu ve piyasadaki büyüklük gelişince yeni yatırımlar lazım. Bu anlamda Bulancak Organize Sanayi Bölgesi'nde 24 dönüm gibi bir yer söyleniyor ama burası yetecek gibi gözükmüyor. En az 30 dönüme çıkarsa buraya 10 milyon TL'lik yatırım yapmayı planlıyoruz. FİSKOBİRLİK fındıkla üretilecek ürünlerin hepsini üretmek amacı ile bu anlamda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.