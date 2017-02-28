28.02.2017 17:58:34

Fındıkta külleme hastalığı ile mücadele çalışmaları

UFK Yönetim Kurulu Üyesi Başaran:- 'Külleme hastalığı özellikle bölgemizde 3 yıldır fındığa aşırı miktarda zarar vermektedir. 2016 yılında gördüğümüz hastalık belirtilerini hasadımızda gerçek manada hissettik'

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, "Külleme hastalığı özellikle bölgemizde 3 yıldır fındığa aşırı miktarda zarar vermektedir. 2016 yılında gördüğümüz hastalık belirtilerini hasadımızda gerçek manada hissettik." dedi.

Başaran, Akçakoca Ziraat Odası Başkanlığında çiftçilere yönelik "Külleme Hastalığı Eğitim Semineri"nde yaptığı konuşmada, fındıkta verim artışının sağlanması için gereken çalışmaların yapıldığını belirtti.

Rekolteyi etkileyen külleme hastalığı ile ayrıca mücadele edildiğini aktaran Başaran, "Külleme hastalığı özellikle bölgemizde 3 yıldır fındığa aşırı miktarda zarar vermektedir. 2016 yılında gördüğümüz hastalık belirtilerini hasadımızda gerçek manada hissettik. Geçen yıl külleme hastalığını ürünün oluşum evresinde fark edemedik. Çiftçi de biz de bunu anlayamadık. Geldiğimiz noktada bugün, sahadaki çalışmalarda, geçen yılki zararın, bu yıldaki verime etki edeceğini gördük." diye konuştu.

Küllemenin, yakın geçmişte ve gelecekte fındık ürününün en fazla zarar gördüğü hastalıklardan biri olduğuna dikkati çeken Başaran, şunları kaydetti:

"Bu hastalığı bölgemizde çok daha fazla görüyoruz. Biz bunu fındık dökümü olarak gördük. Daldaki fındığı hasada gittiğimizde yerde gördük. Tam olgunlaşmadan fındık 15-20 gün içerisinde hepsini yerde gördük. Zarar görmüş bahçelerimizin hemen hemen hepsinde ürün olmayacak gibi."

Konuşmanın ardından Başaran, bir fındık bahçesinde çiftçilere, külleme hastalığına karşı örnek ilaçlama uygulamasını gösterdi.