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Fındıkta azot gübre dönemi
11.02.2017 11:55:06

Fındıkta azot gübre dönemi

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındıkta azotlu gübreleme döneminin yaklaştığını belirterek üreticileri uyardı.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındıkta azotlu gübreleme döneminin yaklaştığını belirterek üreticileri uyardı.

Fındığın doğum gerçekleştirdiği şubat ve mart ayında yapılan birinci gübreleme döneminin önemli olduğunu vurgulayan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, ikinci gübrelemenin de Mayıs ayında yapılacağını vurguladı. Akarsu, Mayıs ayında uygulanan gübrelemenin aynı zamanda gelecek yılın da ürününe etki ettiğine dikkat çekti.

Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy da, fındığın yapısı gereği, gelecek yılki mahsulün, bir yıl önceden görmenin mümkün olduğunu ve bu açıdan gübrenin öneminin daha da arttığını vurguladı. Şensoy, "Analiz neticesinde ocak başına 1 kg azotlu gübre tavsiyesinde bulunulmuşsa da bunun yarısı olan 500 gramını Şubat ayının 20'sinden sonra bahçemize uygulamalıyız. Diğer kalan 500 gram da mayıs ayı sonunda uygulamalıyız. Şöyle ki; azot yapı itibariyle çok hareketlidir ve bitki tarafından çok gereksinim duyulan bir besin elementidir. Bu yüzden sezonda en az iki defa azotlu gübre uygulaması öneriyoruz. Fındığımız dönem itibariyle canlanmaya ve karanfiller patlamaya başlayacaktır. Bu yüzden gereksinim duyacakları azotu toprağımıza eklemiş olmamız gerekmektedir. Azot özellikle bitkilerimizin sürgün sürmelerini tetiklediğinden ne kadar fazla sürgünümüz oluşursa o oranda da fındığımızın verimi artacaktır. Unutulmamalıdır ki, iyi meyve iyi bitkide, iyi bitki iyi toprakta yetişir" dedi.

Şensoy, şu bilgileri verdi: "İlk gübreleme ile uzun sürgün sayıları artar ve karanfil büyümesi daha iyi olur. İkinci gübreleme ile de meyveler büyür ve gelişir, yaprak koltuklarında bulunan tomurcuklar daha çok dişi çiçeklere dönüşür bu da gelecek yılın verimine etki eder. Azotlu gübrelerin verilme yerleri ocak dipleri değil dalların izdüşümünün 30-40 santimetre gerisidir. Yani bu alan ocak diplerinin uzağıdır. Verilen gübreyi 3-5 santimetre toprağa karıştırmak gübreden beklenen verimi üst seviyelere çıkartabiliriz."

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