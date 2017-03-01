01.03.2017 18:04:39

Fındık ihracatı azaldı

2016-2017 ihracat sezonunun ilk 6 aylık döneminde ihraç edilen fındık miktarı, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 13, elde edilen gelir ise yüzde 23,1 geriledi

Türkiye'nin, 2016-2017 ihracat sezonunun ilk 6 aylık döneminde ihraç ettiği fındık miktarı ve elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül 2016-28 Şubat 2017 tarihleri arasında, 132 bin 276,7 ton fındık ihraç edildi, bunun karşılığında 1 milyar 130 milyon 496 bin 441 dolar gelir sağlandı.

Geçen sezonun aynı döneminde 152 bin 105 ton fındık ihracatına karşılık, 1 milyar 469 milyon 557 bin 393 dolar gelir elde edilmişti.

Böylece bu sezonun ilk 6 ayında ihraç edilen fındık miktarı, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 13, elde edilen gelir ise yüzde 23,1 azalmış oldu.

Bu dönemde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 744 dolardan işlem gördü.

İhracatın 104 bin 117,2 tonluk kısmı AB ülkelerine yapıldı. AB dışındaki Avrupa ülkelerine 8 bin 793,1 ton fındık satışı gerçekleştirilirken, denizaşırı ülkelere 12 bin 994 ton, diğer ülkelere ise 6 bin 372,4 ton fındık satıldı.