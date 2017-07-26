26.07.2017 16:11:56

Fındık hasadı rötar yaptı

Türkiye'nin en önemli ihracat ürünleri arasında yer alan fındık 2017 sezonuna rötarlı başlayacak. Her yıl ağustos ayının ilk haftası hasadına başlanılan fındık bu yıl Haziran ayının yağmurlu geçmesinden dolayı olgunlaşma dönemini tamamlayamadı.



Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta sıkıntıların bitmediğini belirterek, "Bu senede sürekli Haziran sonunda kadar yağmur yağdı. Haziran'ın sonunda bir ara 16 dereceye düştü sıcaklık fındık ürününde bir gecikmeye sebep oldu. Yapılan ölçümlerde fındıkta nem oranı yüzde 38 civarında. Toplanılacak bir seviye de değil fındık yaklaşık 15-20 gün gibi bir süre var, tabi yüksek kesimlerde bu süre 1 aya kadar çıkabilir" dedi.



"GÜRCÜ İŞÇİLERE RESMİ İZİN ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ"



İçişleri Bakanlığının Gürcü uyruklu vatandaşların izinsiz 90 gün boyunca Türkiye'de çalışabileceğini genelge ile yayımlamasının başta fındık üreticisi için olumlu bir adım olduğunu ifade eden Karan, "Gürcü işçiler 90 gün ile ilgili geçici izin verilmesi olumlu bir durum çünkü fındık sektöründen işçi bulmakta yıllardır sıkıntı çekmekteyiz. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen insanlarda aile olarak geliyor ve küçük çocukları da getirdikleri için küçük işçi çocukların çalıştırılması sıkıntılı oluyor. Gürcü işçiler evvelden beri çalışıyorlardı ama yasal değildi fakat şimdi yasal hale getirilerek 90 gün yani 3 ay gibi uzun bir süre verilmesi fındık üreticisi açısından olumlu karşılandı" şeklinde konuştu.



Öte yandan Karan, fındığın hasadının gecikeceği için Doğu ve Güneydoğu'dan gelecek işçilerin henüz bölgeye gelmediğini söyledi.