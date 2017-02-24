24.02.2017 13:43:18

Fındık dip sürgünü temizliğinde yeni bir yöntem

Düzce'de fındık dip sürgünü temizliğinde yeni bir yöntem olan azotlu çözelti uygulaması isimli proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Düzce'de fındık dip sürgünü temizliğinde yeni bir yöntem olan azotlu çözelti uygulaması isimli proje hakkında bilgilendirme yapıldı.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar tarafından TÜBİTAK-19 Mayıs Üniversitesi iş birliği ile yürütülen fındık dip sürgünü temizliğinde yeni bir yöntem; azotlu çözelti uygulaması hakkında tarımda çalışan teknik personele, ziraat oda başkanları, Fiskobirlik ve Ziraat odalarında çalışan tarım danışmanları ile çiftçilere bilgi verdi.Prof. Dr. Ümit Serdar, verim ve kalite açısından dip sürgünü temizliğinin fındık tarımı için önemini vurguladı. Yürüttükleri proje ile dip sürgünü temizliğinde mekanik mücadele yöntemine alternatif olarak yüzde 21 azot içeren amonyum sülfat gübresi ile hazırlanan yüzde 10'luk (10 litre suya 1 kg amonyum sülfat) çözelti ile pülverizatör yardımı ile 1,5 ay ara ile 3 defa dip sürgünlerin yıkanmasının yüzde 95 oranında dip sürgünü gelişimini engellediğini belirtti. Bu uygulama ile dip sürgünü temizliğinde işçilik maliyeti oldukça düşürebileceğini söyledi.Prof.Dr. Ümit Serdar ayrıca fındık bakım beslemesi ve külleme hastalığı ile ilgili bilgi verdikten sonra katılımcıların sorularını cevaplandırıldı.