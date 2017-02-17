17.02.2017 17:55:30

Fındık desteği ek ödemelerine başlandı

Ordu'da fındık alan bazlı gelir desteği ek ödemeleri için başvuran 2 bin 562 üreticiye yaklaşık 4 milyon lira destekleme ödemesinin yapılmasına başlandı.

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Ordu'da fındık alan bazlı gelir desteği ek ödemeleri için başvuran 2 bin 562 üreticiye yaklaşık 4 milyon lira destekleme ödemesinin yapılmasına başlandı.Ordu'da 2015 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteğine çeşitli sebeplerle süresi içerisinde başvuru yapamayan fındık üreticilerine verilen ek başvuru hakları tamamlandı. Ordu genelinde 2 bin 562 adet fındık üreticisi ek başvuru gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ek ödeme yapılacak üreticiler kesinleştirilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirildi. Buna göre 2015 üretim yılı için ek sürede başvurularını yapan 2 bin 562 fındık üreticisine toplam 3 milyon 919 bin 386 lira destekleme ödemesi hazırlandı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hakedişlerin akşam saatlerinde üreticilerin Ziraat Bankasındaki hesaplarına aktarılmasına başlandığı bildirildi.