23.12.2016 14:46:02

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, Aralık'ta 0,6 puan azaldı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 157,8 seviyesinde gerçekleşti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 157,8 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 yılı Aralık ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE) açıkladı. Buna göre, 2016 yılı Aralık ayında FHGE, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 157,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkilendi.İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı görüldü. Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü.