08.05.2017 15:41:47

Final maçında şapka takan kaleci

Niğde'de Bölgesel Amatör Lig final maçında Çiftlik Spor'un kalecisi maça Fenerbahçe şapkası takarak çıktı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Niğde'de Bölgesel Amatör Lig final maçında Çiftlik Spor'un kalecisi maça Fenerbahçe şapkası takarak çıktı.Niğde 5 Şubat Şehir Stadyumunda Çiftlik Spor ile Azatlı Spor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig final müsabasında Çiftçlik Spor'un kalecisi Ercan Önal'ın Fenerbahçe şapkası takarak maça çıkması dikkat çekti.Maçın 90 dakikasının tamamını şapka takarak geçiren Çiftlik Spor'un file bekçisi Ercan Öcal, kalesinde iki gole engel olamayınca Azatlı Spor maçı 2-0 kazandı.Maçın 15. dakikasında korner kullanan Azatlı Sporlu oyuncu Mehmet Yalçın topu direk kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 84. Dakikada kontra atakla ceza sahasına giren Azatlı Sporlu oyuncu Servet Rıza Küçük savunmadan dönen topa vurarak topu ağlarla buluştururken takımını 2-0 öne geçirdi. Maçın hakeminin son düdüğü çalması ile maçı 2-0 kazanan Azatlı Spor, Bölgesel Amatör Ligden Bal Ligine yükseldi.Maç sonunda maça neden şapka takarak çıktığı sorulduğunsa ise Kaleci Öcal, 'Sadece bu maça değil, her maça şapka takarak çıkıyorum" diye konuştu.