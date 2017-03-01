01.03.2017 12:03:34

Filmlerden etkilendi, beyzbola başladı

Beyzbolun anlatıldığı bir filmden etkilenerek bu spora başlayan ve daha sonra kurduğu takım Türkiye şampiyonluğuna kadar yükselen Kemer Sarp Spor Kulübü Başkanı Erhan Saka'nın yeni hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatları- Kulüp başkanı ve milli takım antrenörü Saka:- 'Beyzbola ve softbola Amerikan filmlerinden izleyerek ve etkilenerek başladık. Kemer'de beyzbol sahası olmadığı için ilk antrenmanlarımı

YUNUS İÇEN - Beyzbolun anlatıldığı bir filmden etkilenerek bu spora başlayan ve daha sonra kurduğu takım Türkiye şampiyonluğuna kadar yükselen Kemer Sarp Spor Kulübü Başkanı Erhan Saka'nın yeni hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatları.

Yaklaşık 10 yıl önce beyzbol oynamaya başlayan, 2008 yılında da Kemer Sarp Spor Kulübünü kuran 47 yaşındaki Erhan Saka, oluşturduğu takımla saha bulamadığı için boş tarlalarda antrenman yaptı.

İlk kez 2009 yılında Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan takım, beyzbol ve softbolda üçüncülük elde ederken, daha sonra katıldıkları birçok organizasyondan da kupalarla döndü.

Aynı zamanda beyzbol ve softboldan sorumlu milli takım antrenörlüğünü de yürüten Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak şu anda softbolda Türkiye birincisi, beyzbolda ise Türkiye ikincisi olduklarını, Softbol Milli Takımı'nın kemik kadrosunun kulübün sporculardan oluştuğunu söyledi.





- "Amerikan filmlerinden etkilenerek başladık"





En son Sırbistan ve Bulgaristan'da yapılan softbol Avrupa şampiyonalarında 15 kişilik milli takım kadrosunda 9 sporcusun yer aldığını ifade eden Saka, "ABD'de yaygın olarak yapılan beyzbola Türkiye'de başlamak insanlara biraz garip gelebilir ama spor her milletin ortak değeridir. Beyzbol ve softbola, Amerikan filmlerinden izleyerek ve etkilenerek başladık. Kemer'de beyzbol sahası olmadığı için ilk antrenmanlarımızı boş tarlalarda yaptık. Amatörce oynuyorduk. Antrenman yaparken Kemer'de yemek yiyen bir ABD'li bizi gördü ve alkışlayarak yanımıza geldi. Türkiye'de beyzbol oynandığını ilk defa gördüğünü ve bize yardım etmek istediğini söyledi. Bize ABD'den malzeme temin edip beyzbolu öğretmeye başladı. Çok katkısını gördük." diye konuştu.





- Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları





Saka, beyzbol ve softbolun, olimpiyat komitesi tarafından ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olimpik spor olarak dahil edildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Daha önce ABD'nin Los Angeles kentinde yapılan olimpiyatlarda yarı olimpik spor olarak değerlendiriliyordu. Artık olimpiyat komitesi tarafından olimpik spor olarak Tokyo'ya dahil edildi. Beyzbolu herkes Amerikan sporu olarak biliyor ama aslında Japonların milli sporudur. Japonya'da çok seviliyor ve inanılmaz bir seyircisi var. Hatta ABD ve Japonya arasında oynanan milli maçları genelde Japonya kazanır. Beyzbol ve softbolun Tokyo Olimpiyatları'na dahil edilmesinde, Japonya'daki seyirci sayısının ve sahaların uygun olması etkili oldu. Tüm branşlarda olduğu gibi bizim de beyzbol ve softbolda hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Öncesinde Avrupa'daki olimpiyat seçmelerine gireceğiz. Bu seçmelerde takımlar, olimpiyat vizesi almaya çalışacak. Federasyon ve kulüpler bunun için çalışmaya başladı."

Kemer Sarp Spor Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Berke Urhan ise beyzbola antrenörü Erhan Saka'nın teşvikiyle 15 yaşında başladığını belirterek, ilk başlarda beyzbol hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi. Gittikleri bütün turnuvalardan kupa alarak dönmeye başladıklarını ifade eden Urhan, ilk başlarda boş tarlalarda antrenman yaptıklarını, kendi imkanlarıyla malzemeler temin ettiklerini kaydetti.

Türkiye'de beyzbol ve softbolun fazla tanınmadığına değinen Urhan, "Türkiye'de beyzbolu fazla kişi bilmiyor. Tanınması için reklam veya organizasyonların halka duyurulması gerekiyor. Beyzbolun anlatıldığı bir film izlerken etkilendim ve başlamaya karar verdim. Beyzbol bana göre zorlayıcı, düşünce gerektiren ama zevkli bir spor. Bulduğumuz her boş arazide antrenman yapmaya çalışıyoruz. Beyzbol hayatımda farklı bir yerde. Hem stres atıyor hem de spor yapıyorum. Hedefim, milli sporcu olup ülkemi yurt dışı organizasyonlar temsil etmek." diye görüş belirtti.

Dört senedir softbol oynayan 17 yaşındaki Haticenur Deveci de "Hedefim beden eğitimi ve spor yüksek okuluna girip milli takıma girmek. İleride takım kurmak istiyorum. Sotbola, basketbol öğretmeni Raziye Saka'nın teşvikiyle başladım. Televizyonda Amerika'daki kadınların beyzbol ve softbol oynadığını anlatan bir film izledim. Filmden etkilendim. Çünkü filmdeki kadınların çabası ve savaşmaları hoşuma gitti. Oynarken çok eğleniyorum. Beyin ile el koordinasyonumu geliştiriyor. Tüm hayatımı beyzbol ve softbola göre ayarlamaya başladım." ifadelerini kullandı.