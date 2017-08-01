01.08.2017 13:09:03

Filistinlilere ait köy 116 kez yıkıldı!

İsrail'in güneyindeki Negev bölgesinde bulunan Filistin köyü Al-Araqip, işgalci İsrail tarafından 116. kez yıkıldı.

Arap İzleme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail polisi ve özel güçlerin sabahın erken saatlerinde buldozerlerin köy halkının yaşadığı çadırları yerle bir ettiğini bildirdi.

116. KEZ YIKILDI

İsrail buldozerleri Filistin nüfusunu azaltmak ve topraklarına el koymak amacıyla Negev bölgesinde bulunan Filistin köyü Al-Araqip'i 116. kez yıktı.

Bölgedeki işgal politikasını sürdüren İsrail hükümeti, Naqab'da 45 Arap köyü tanımayarak Yahudi lehine yerleşimlerini sürdürmeye devam ediyor.