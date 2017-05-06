07.05.2017 00:27:18

Filistinli tutuklulara destek gösterisine İsrail'den müdahale

İsrail askerlerinin açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahale ettiği bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde düzenlenen dayanışma gösterilerine gözyaşartıcı gazla müdahale ettiği ve 4 Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada Kızılay ekiplerinin, gözyaşartıcı gazdan etkilenen Filistinlilere olay yerinde gerekli ilk tedaviyi uyguladığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



