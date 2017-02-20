20.02.2017 14:06:02

Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek vermek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep ettikleri dövizler ile tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

İsrail hapishanesinde 10 yıldır tutuklu bulunan İbrahim Hasaneyn'in annesi Fethiye Hasaneyn, "Hapishanelerde kötü muamele gören, ilaç, gıda ve kıyafet sıkıntısı yaşayan çocuklarımıza destek olmak için burada toplandık." dedi.

Ailelerin tutukluları ziyaretlerinin İsrail tarafından engellenmesine tepki gösteren Hasaneyn, uluslararası insan hakları kuruluşlarına ziyaretleri engellememesi için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Bakanlığı verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.