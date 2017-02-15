15.02.2017 14:30:55

Filistinli papazdan İsrail'e ezan tepkisi

Yunan Ortodoks Patrikhanesi Başpapazı Theodosios Attalah Hanna, 'Ezan tamamen dini bir konudur, Meclis'in yasaklama hakkı yoktur' dedi.

AA'dan Eshat Fırat ve Turgut Alp Boyraz'ın haberi;



Yunan Ortodoks Patrikhanesi'nden Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Sabestiya'nın Başpapazı Theodosios Attalah Hanna İsrail'in ezan yasağı tasarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ezan tamamen dini bir konudur. İsrail meclisinin yada dünyadaki herhangi başka bir meclisin ve yasama komisyonunun ezanı tartışmaya, onu Kudüs'te veya başka herhangi bir yerde yasaklamaya hakkı yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in ezan yasağı yasa tasarısının sadece Müslümanların değil, aynı zamanda Hristiyanarın da hayatını olumsuz etkileyeceğini ifade eden Hanna, "Bu yasa tasarısı apaçık bir hak ihlalidir ve İsrail ırkçılığının bir yansımasıdır" ifadesini kullandı.

İsrail'in ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklamaya yönelik tüm girişimlerini kınadıklarını belirten Hanna, Kudüs'ün Müslüman Filistinliler ve Hristiyanların şehri olduğunu ve bu şehrin kimliğini değiştirme yetkisine sahip olmadığını vurguladı.

Hanna, "İşgalci İsrail şunu anlamalıdır, biz Filistinli Hristiyanlar olarak Müslüman kardeşlerimizi bu mücadelede asla yalnız bırakmayacağız, ırkçılığa ve faşizme karşı onlarla birlikte duracağız" dedi.

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