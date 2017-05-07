08.05.2017 14:05:41

Filistinli mahkumlar için yarı zamanlı açlık grevi

Adana'da bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi, hapishane koşullarının iyileştirilmesi için İsrail cezaevlerinde ölüm orucuna başlayan Filistinli mahkumlara destek vermek için 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açlık grevi başlattı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Adana'da bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi, hapishane koşullarının iyileştirilmesi için İsrail cezaevlerinde ölüm orucuna başlayan Filistinli mahkumlara destek vermek için 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açlık grevi başlattı.İsrail'in Filistin zulmüne karşı Adana Büyükşehir Belediyesi önünde resim ve fotoğraf sergisi açan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyeleri, hapishane şartlarının iyileştirilmesi için İsrail cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli mahkumlara destek mesajı verdi.MAZLUMDER Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Önal, ölüm orucuna başlayan mahkumlara destek vermek amacıyla kendilerinin de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açlık grevi yapacaklarını açıkladı.İsrail'de resmi rakamlara göre ilkel şartlar altında 23 hapishanenin var olduğunu anlatan Önal, 57'si kadın 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinlinin bu hapishanelerde tutuklu bulunduğunu kaydetti. Tutuklular arasında 13 milletvekilinin de yer aldığını dile getiren Önal, 1967'den 2017 yılına kadar 209 Filistinli mahkumun cezaevinde hayatını kaybettiğini ifade etti.Filistinli mahkumların haklarını elde edinceye kadar onlarla birlikte mücadele edeceklerinin altını çizen Mehmet Ali Önal şunları söyledi:"İşgalcilerin zindanlarında her türlü baskısına maruz kalan esirleri selamlıyoruz zira onlar özgür ve sarsılmaz iradeleriyle siyonistlerin ihlallerine karşı açıkça meydan okumaktadırlar. Uluslararası hukukun ve sözleşmelerin teminat altına alındığı meşru haklarını elde etmek amacıyla açlık grevi yaparak direnişlerini sürdürmektedirler. Siyonist zindanlarındaki esirlerin insani ve adil davalarını kazanmak, gasp edilen haklarını yeniden elde etmek için öne sürdükleri tüm haklı taleplerini ve siyonistlere karşı sergiledikleri mücadelelerini desteklediğimizi, onlarla tam dayanışma içerisinde olduğumuzu ilan ediyoruz. Başta Türkiye olmak üzere halkı Müslüman olan tüm devletleri, İsrail ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye, bu vahşi rejimin zulmü altında inleyen Filistinli kardeşleriyle dayanışma içerisine girmeye davet ediyoruz."